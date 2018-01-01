Украинская команда дошла до плей-офф на Мировом Финале Red Bull Neymar Jr’s Five

Неймар вернулся после травмы на Мировой Финал Red Bull Neymar Jr’s Five.

В субботу, 13 июля, две лучшие в мире команды формата 5х5 осуществили свою мечту поиграть против Неймара, ведь на время Всемирного финала Red Bull Neymar Jr's Five бразилец вернулся в места своего детства в Прая-Гранди в Бразилии.

Более 100 тысяч игроков из разных частей мира приняли участие в длительном путешествии под лозунгом «Переиграть всех!». После месяцев интенсивных отборочных турниров по всему миру, более 40 лучших команд разных стран, в том числе Украины, соревновались за победу в Мировом Финале Red Bull Neymar Jr's Five.

И только две команды - мужская команда Венгрии Zsírkréták и словацкая женская команда Spartak Myjava - смогли переиграть всех в самом большом и увлекательном турнире 5х5 в мире, где есть только 10 минут интенсивных действий, никаких вратарей и потеря игрока каждый раз, когда противник забивает гол.

Украинская команда ИнБев Житомир после выигрыша в Национальном финале представляла Украину на мировом финале в Бразилии. Украинцы достойно провели матчи в группе, сыграв вничью с Катаром и Канадой, выиграв в Турции, и проиграв Италии. Таким образом оказавшись на 3-ьем месте в группе, за выход в 1/8 пришлось играть с Испанией. Матч с Испанией стал последним для украинцев в турнире этого года, и, хотя наши ребята боролись до последнего, после 10 минут матча и ничьей 1:1, испанцы все-таки победили во время розыгрыша золотого мяча 1х1, таким образом обеспечив счет 2:1. Те же испанцы в результате дошли до финала, и лишь на последних минутах проиграли победителям-венграм со счетом 0:2.

"Впечатления однозначно положительные! Представлять страну на мировом уровне - это мечта каждого спортсмена! Спасибо команде Ред Булл за прекрасный турнир! Место, где мы находились в эти дни, замечательное! Соревнования, знакомства с людьми со всего мира, настоящая игра с хорошими командами - поразили. Что касается нашей игры, то мы довольны, но где-то не повезло и не хватило везения. Сыграв вничью с финалистом - сборной Испании - мы уступили в игре один на один (кстати, игрок соперника получил MVP турнира и получил перстень стоимостью 25 000 $). Было очень приятно, когда подходили организаторы и представители других команд и говорили, что у нас очень сильная команда, сами испанцы признали, что им где-то повезло в игре с нами. Подытожу, это был невероятный праздник футбола и прекрасная возможность напомнить миру об Украине" - делится впечатлениями Константин Кожанов с ИнБев Житомир.

Возвращаясь к чемпионам, кроме трофея и статуса, победители получили также невероятную возможность, которая случается только раз в жизни, сыграть против мировой звезды Неймара и его друзей, среди которых Нене (бывший игрок Сан-Паулу и ПСЖ) и Габриэль «Губела» (бывший бразильский игрок).

Это впервые Неймар испытал себя на поле после травмы, которая продержала его в течение шести недель, но 27-летний футболист не показал никаких признаков ржавчины, когда лихо обходил новокоронованных чемпионов своего авторского турнира.

"Прежде, чем я сыграл против него, я думал, что смогу показать ему один или два финты", - говорит победитель Фабиан Габор, капитан Zsírkréták. "Но когда вы уже на поле с ним, это как будто он имеет какой-то невероятный ритм. В эту секунду он стоит рядом с вами, потом в мгновение ока он на расстоянии пяти метров".

Женские чемпионы также сыграли товарищеский матч против Неймара и команды, включающей пять игроков из национальной сборной Бразилии: Андресса Алвес (ФК Барселона), Кристиане (ФК Сан-Паулу), Калан (бывшая Сантос), Людимилла (Атлетико де Мадрид), Эрика и Тамирес (Коринтианс ФК).

"Это лучший момент нашей жизни", - отметила восторженная Энди Богорова из команды Спартак. "Стать чемпионами мира, а затем играть лицом к лицу с Неймаром - это мечта, которая стала реальностью! Мы вернемся в следующем году!"

Выступая после соревнований, Неймар был поражен тем, что видел: "Уровень был действительно высоким и интенсивным сегодня", - сказал бразильский форвард. - "Это соревнование напоминает мне мое детство, когда я играл 5х5, 3х3, 2x2 на улицах здесь. Я очень горжусь тем, что могу принимать людей из многих стран по соседству с теми местами, где я вырос".

Red Bull Neymar Jr's Five вернется в 2020 году, когда игроки со всего мира снова зашнуруют свои ботинки, пытаясь переиграть всех.