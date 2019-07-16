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Сборная Украины в 11-й раз подряд вышла в полуфинал ЧМ по футболу 7 на 7

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В испанской Севилье проводится турнир среди людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Сборная Украины по футболу 7 на 7
Сборная Украины по футболу 7 на 7
ifcpf.com

В Севилье (Испания) проходит чемпионат мира среди национальных сборных, в которых играют футболисты с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Одной из лучших команд на этом турнире оказалась сборная Украины. Вначале “желто-синие“ уверенно вышли из группы, в которой противостояли Австралии, Аргентине и Испании. По ходу группового этапа сборная Украины забила 19 голов и оставила свои ворота “сухими“.

На стадии 1/4 финала наша команда обыграла сборную Нидерландов со счетом 5:0.

Уже сегодня, 16-го июля, сборная Украины сразится в полуфинале с Бразилией, которая также не потерпела ни одного поражения на этом турнире.

Отметим, что “желто-синие“ в 11-й раз подряд будут участвовать в 1/2 финала соревнований. Кроме того, сборная Украины является действующим чемпионом мира и в этом году будет защищать титул.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию ЧМ.

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Теги: сборная Украины, футбол, ДЦП, чемпионат мира
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гость  (аноним)  16.07.2019, 13:32
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