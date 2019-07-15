Малиновский вернется в Украину, чтобы оформить визу в Италию

Футболист успешно прошел медосмотр в Аталанте, но ему необходимо подготовить документы для работы в Италии.

Трансфер игрока Генка Руслана Малиновского в итальянскую Аталанту уже полностью согласован и практически завершен, однако остались некоторые формальности.

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Как сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана на своей страничке в Twitter, украинец уже прошел медобследование в итальянском клубе, но теперь ему необходимо вернуться в Украину, чтобы оформить визу.

Отмечается, что после того, как Малиновский завершит подготовку документов, Аталанта официально сообщит о трансфере.

Ранее сообщалось, что украинец Руслан Малиновский подпишет пятилетнее соглашение с итальянской Аталантой.