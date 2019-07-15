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Вице-президент Шахтера - избирателю: Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное

Комментариев: 3
Борис Колесников отметился скандальным поведением на встрече с электоратом.
Борис Колесников
Борис Колесников
korrespondent.net

Президент ХК Донбасс и вице-президент Шахтера Борис Колесников в рамках избирательной кампании в Верховную Раду провел встречу с электоратом в Донецкой области.

Во время мероприятия у Колесникова возникла словесная перепалка с одним из избирателей.

Кандидат в депутаты оскорбил мужчину, а когда тот протянул ему пакет, Колесников ответил: “Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное“.

 

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Теги: футбол, вне игры, Шахтер, Борис Колесников, выборы
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Комментариев (3)
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trgvm1    15.07.2019, 12:01
Оценка:  0
trgvm1
надобыло картавому ебло набыть
Максим    15.07.2019, 11:27
Оценка:  +1
Максим
Рыги...что с них взять.
Виталий__    15.07.2019, 11:25
Оценка:  0
Виталий__
Дамбас паражняк не гонит.
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