Вице-президент Шахтера - избирателю: Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное

Борис Колесников отметился скандальным поведением на встрече с электоратом.

Президент ХК Донбасс и вице-президент Шахтера Борис Колесников в рамках избирательной кампании в Верховную Раду провел встречу с электоратом в Донецкой области.

Во время мероприятия у Колесникова возникла словесная перепалка с одним из избирателей.

Кандидат в депутаты оскорбил мужчину, а когда тот протянул ему пакет, Колесников ответил: “Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное“.