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Динамо проведет два спарринга в Киеве

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Александр Хацкевич рассказал о второй части тренировочного сбора.
Динамо проведет два спарринга
Динамо проведет два спарринга
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился планами на вторую часть предсезонной подготовки "бело-синих", которая пройдет в Украине.

Как сообщил наставник киевлян, очередной сбор игроков начнется 17 июля, а в его рамках пройдет два товарищеских матча.

"17 июля собираемся, у нас будет и двухразовая работа. 21 июля мы играем два матча. На базе будет поединок с Оболонь-Бровар и вечер играем с Колосом. Всех приглашаем на эти две игры. Увидите уже команду в Киеве", - цитирует Хацкевича сайт Динамо.

Ранее сообщалось, когда Виктор Цыганков вернется к полноценным тренировкам.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев
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