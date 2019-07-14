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Хацкевич рассказал, когда Цыганков вернется к полноценным тренировкам

Комментариев: 1
Виктор Цыганков весь сбор работал по индивидуальному плану.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич подвел итог тренировочного сбора в Австрии и рассказал о состоянии одного из лидеров команды Виктора Цыганкова.

Перед началом подготовки у Цыганкова обнаружили микротравму, из-за чего футболист на протяжении всего сбора занимался индивидуально.

"Конечно, как для самого Виктора, так и для нас, на этом сборе его не хватало. Потому что какой-то фундамент здесь все-равно закладывался. Но зная Виктора, ему достаточно и 10-12 дней, чтобы подготовиться к сезону. Потому что есть разные типы футболистов. Я надеюсь, что он уже с 17 июля, когда команда уже приступит ко второй части подготовки, будет потихоньку работать в группе, и ту работу функциональную, которую нужно сделать, он все это реализует. У него будет такой момент, что даже где-то через игры он будет набирать свои лучшие кондиции", - цитирует Хацкевича официальный сайт киевлян.

Напомним, что Цыганков стал лучшим игроком УПЛ сезона-2018/19.

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Теги: Виктор Цыганков, Александр Хацкевич, Динамо
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.07.2019, 12:36
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гость
Хацкевич когда будет твой полноценный пошло нах?
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