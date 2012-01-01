В сезоне 2012/22 УПЛ вернется к формату 16 команд
Чемпионат Украины будут постепенно расширять.
Сегодня, 10 июля, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ).
На нем было принято решение увеличить количество команд, которые будут участвовать в чемпионате Украины.
Отмечается, что в сезоне-2020/21 в украинской Премьер-лиге будут играть 14 команд, а с сезона 2021/22 элитный дивизион вернется к формату 16 клубов.
Отметим, что сезон 2019/20 пройдет по старой схеме с участием 12 команд.
Ранее сообщалось, что УАФ утвердила использование VAR в УПЛ.
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