В сезоне 2012/22 УПЛ вернется к формату 16 команд

Чемпионат Украины будут постепенно расширять.

В УПЛ будет 16 команд УАФ

Сегодня, 10 июля, в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На нем было принято решение увеличить количество команд, которые будут участвовать в чемпионате Украины.

Отмечается, что в сезоне-2020/21 в украинской Премьер-лиге будут играть 14 команд, а с сезона 2021/22 элитный дивизион вернется к формату 16 клубов.

Отметим, что сезон 2019/20 пройдет по старой схеме с участием 12 команд.

Ранее сообщалось, что УАФ утвердила использование VAR в УПЛ.