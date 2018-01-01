Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УАФ утвердила использование VAR в УПЛ

Комментариев: 0
Со следующего сезона в чемпионате Украины будет внедрена система видеоповторов.
Система видеоповторов (VAR)
Система видеоповторов (VAR)
УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) поддержал проект изменений в Регламент УПЛ, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 10 июля.

Чтобы протестировать оборудование и обучить арбитров, в первом круге УПЛ сезона-2019/20 система видеоповторов будет использоваться только в режиме оффлайн.

После получения необходимых разрешений от ФИФА и ИФАБ использование VAR во втором круге турнира будет происходить уже в режиме онлайн.

Поделись:
Теги: футбол, УАФ, УПЛ, VAR
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь