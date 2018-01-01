УАФ утвердила использование VAR в УПЛ

Со следующего сезона в чемпионате Украины будет внедрена система видеоповторов.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) поддержал проект изменений в Регламент УПЛ, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 10 июля.

Чтобы протестировать оборудование и обучить арбитров, в первом круге УПЛ сезона-2019/20 система видеоповторов будет использоваться только в режиме оффлайн.

После получения необходимых разрешений от ФИФА и ИФАБ использование VAR во втором круге турнира будет происходить уже в режиме онлайн.