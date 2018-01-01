Ребров крестил сына знаменитого украинского теннисиста

Известный украинский тренер стал кумом Сергея Стаховского.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе со своей супругой Анфисой крестили своего третьего ребенка - сына Алекса, который родился весной этого года.

Крестным отцом малыша стал известный украинский тренер Сергей Ребров. Фотография с церемонии крещения была опубликована на страничке Стаховского в Instagram.

Сергей Ребров покрестил сына Сергея Стаховского instagram.com/stako_s/

Стаховский и Ребров являются хорошими друзьями. В январе наставник Ференцвароша познакомил теннисиста с физиотерапевтом, который помог ему восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Стаховский вышел из Совета игроков АТР.