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Ребров крестил сына знаменитого украинского теннисиста

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Известный украинский тренер стал кумом Сергея Стаховского.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе со своей супругой Анфисой крестили своего третьего ребенка - сына Алекса, который родился весной этого года.

Крестным отцом малыша стал известный украинский тренер Сергей Ребров. Фотография с церемонии крещения была опубликована на страничке Стаховского в Instagram

Сергей Ребров покрестил сына Сергея Стаховского
Сергей Ребров покрестил сына Сергея Стаховского
instagram.com/stako_s/

Стаховский и Ребров являются хорошими друзьями. В январе наставник Ференцвароша познакомил теннисиста с физиотерапевтом, который помог ему восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Сергей Стаховский вышел из Совета игроков АТР.

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Теги: футбол, Сергей Ребров, вне игры, теннис, Сергей Стаховский, Украина
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