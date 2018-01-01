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Шапаренко: Матч с Цирлем был направлен на тактическую подготовку

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Полузащитник Динамо прокомментировал контрольный матч против австрийского клуба.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко высказался по поводу разгромной победы киевлян над австрийским Цирлем (5:0).

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“С Цирлем мы старались воплотить тактические наработки, позиционную игру и реализацию моментов. Этот матч был направлен на тактическую подготовку, усвоение того, что мы наработали на тренировках и улучшения реализации.

Работаем над реализацией, хромает немного. Но я думаю, к концу сборов подтянем этот компонент. Схема с двумя нападающими дает больше прессинга, немного легче центральным полузащитникам обороняться“, - приводит слова Шапаренко пресс-служба Динамо.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо - Цирль.

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Теги: Николай Шапаренко, Динамо, Динамо Киев, тренировочный сбор, подготовительный сбор, товарищеский матч, контрольный матч, спарринг, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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