Шапаренко: Матч с Цирлем был направлен на тактическую подготовку
Полузащитник Динамо прокомментировал контрольный матч против австрийского клуба.
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко высказался по поводу разгромной победы киевлян над австрийским Цирлем (5:0).
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“С Цирлем мы старались воплотить тактические наработки, позиционную игру и реализацию моментов. Этот матч был направлен на тактическую подготовку, усвоение того, что мы наработали на тренировках и улучшения реализации.
Работаем над реализацией, хромает немного. Но я думаю, к концу сборов подтянем этот компонент. Схема с двумя нападающими дает больше прессинга, немного легче центральным полузащитникам обороняться“, - приводит слова Шапаренко пресс-служба Динамо.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Динамо - Цирль.
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