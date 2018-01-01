Сидклей: У меня был очень хороший год в Динамо, но не исключаю возвращения в Бразилию

Защитник Динамо высказался по поводу своего будущего.

Защитник киевского Динамо Сидклей прокомментировал минувший сезон в столичном клубе, а также высказался относительно дальнейшего развития своей карьеры.

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"У меня был очень хороший год в Динамо, я провел много матчей, забивал и отдавал голевые передачи. Динамо - очень хорошая команда, меня отлично здесь приняли, все хорошо.

Я счастлив в клубе, но не исключаю возможности возвращения в Бразилию", - приводит слова Сидклея Esporte.

В минувшем сезоне Сидклей отыграл 17 матчей за Динамо в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Стоит сказать, что Сидклей не попал в список футболистов, отправившихся на сбор команды в Австрию.

Ранее сообщалось, что в услугах Сидклея заинтересованы бразильские Интернасьональ и Сан-Паулу.