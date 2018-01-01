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Днепр-1 - Олимпик 2:1 видео голов и обзор матча

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Днепр-1 обыграл Олимпик в товарищеском поединке.

Днепр-1 - Олимпик: видео голов
Днепр-1 - Олимпик: видео голов
ФК Олимпик

Новичок УПЛ СК Днепр-1 в товарищеском матче сумел переиграть донецкий Олимпик со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. За Днепр забивали Супряга и Логинов, а за Олимпик отличился Пасич.

Смотрите видео голов и обзор контрольного поединка:

Днепр-1 - Олимпик 2:1
Голы: Логинов, 12, Супряга, 30 - Г. Пасич, 16.

Днепр-1 (1-й тайм): Клищук - Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой - Кравченко, Кобахидзе, Когут, Загальский, Назаренко - Супряга.

Днепр-1 (2-й тайм): Юрчук - Шаповал, Сарапий, Сафронов (Вакулко, 77), Нагиев (Ярмолюк, 77) - Батагов, Булеца, Снежко, Беляев, Чичиков - Кулиш.

Олимпик (1-й тайм): Крынский - Вантух, игрок на просмотре (ИНП), Гришко, Ксенз - ИНП, Кравчук, Е. Пасич, ИНП, Г. Пасич - Тейшейра.

Олимпик (2-й тайм): Альими - Цымбалюк, ИНП, Снурницын, ИНП - Климчук, Политыло, ИНП, Тейшейра, ИНП - ИНП.

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Теги: Днепр-1, Олимпик, товарищеский матч, контрольный матч, спарринг, видео голов, обзор матча, футбол
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