Динамо - Цирль 5:0 видео голов и обзор контрольного матча
На тренировочном сборе в Австрии киевское Динамо в товарищеском матче обыграло Цирль, который представляет австрийскую региональную Лигу.
Киевляне забили пять безответных голов в ворота соперника. Примечательно, что Цирль объединил составы с местным ФК Кематен.
Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Цирль:
Динамо - Цирль 5:0
Голы: Беседин, 23, Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 83
Динамо: Кучерук (Нещерет, 46) - Шабанов (Пиварич, 60), Попов, Алибеков (Русин, 46), Сидорчук - Андриевский, Шапаренко, Буяльский - Цитаишвили, Дуэлунд (Де Пена, 31) - Беседин.
Следующий матч Динамо проведет против английского Брентфорда 13-го июля. Начало встречи - в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, что Миккель Дуэлунд получил повреждение в этом поединке.
Полная версия правил