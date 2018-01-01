Заря проиграла польскому Шленску в спарринге

Луганский клуб не сумел обыграть соперника из Польши.

В рамках тренировочного сбора в Словении луганская Заря провела товарищеский матч против польского Шленска.

Украинский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Единственный гол за луганчан забил Владислав Кабаев на 35-й минуте, которым вывел Зарю вперед. Уже через 4 минуты Шленск сравнял счет, а во втором тайме обеспечил себе победу.

Заключительный матч на словенских сборах Заря сыграет в четверг, 11-го июля, против венгерского Пакша.

Заря - Шленск 1:2

Голы: Кабаев, 35 - Пих, 39, Човеляк, 79.

Заря: Шевченко - Тымчик, Чеберко, Вернидуб, Абу Ханна – Иванисеня (Лазао, 68), Хомченовский, Кочергин, Леднев, Кабаев - Громов.