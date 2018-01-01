Динамо разгромило Цирль в контрольном матче
Киевское Динамо не оставило шансов австрийскому Цирлю в товарищеском поединке в рамках предсезонного сбора.
“Бело-синие“ пять раз поразили ворота соперников и не пропустили ни одного гола.
Стоит отметить, что в преддверии матча Цирль объединил составы с местным ФК Кематен. Таким образом, против Динамо на поле вышли лучшие игроки сразу двух клубов.
Динамо - Цирль 5:0
Голы: Беседин, 23, Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 83
Динамо: Кучерук (Нещерет, 46) - Шабанов (Пиварич, 60), Попов, Алибеков (Русин, 46), Сидорчук - Андриевский, Шапаренко, Буяльский - Цитаишвили, Дуэлунд (Де Пена, 31) - Беседин.
Следующий матч Динамо проведет против английского Брентфорда 13-го июля. Начало встречи - в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, что Миккель Дуэлунд получил повреждение в этом поединке.
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