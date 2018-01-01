Динамо разгромило Цирль в контрольном матче

Киевляне забили пять безответных голов в ворота соперника.

Киевское Динамо не оставило шансов австрийскому Цирлю в товарищеском поединке в рамках предсезонного сбора.

“Бело-синие“ пять раз поразили ворота соперников и не пропустили ни одного гола.

Стоит отметить, что в преддверии матча Цирль объединил составы с местным ФК Кематен. Таким образом, против Динамо на поле вышли лучшие игроки сразу двух клубов.

Динамо - Цирль 5:0

Голы: Беседин, 23, Буяльский, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Пиварич, 83

Динамо: Кучерук (Нещерет, 46) - Шабанов (Пиварич, 60), Попов, Алибеков (Русин, 46), Сидорчук - Андриевский, Шапаренко, Буяльский - Цитаишвили, Дуэлунд (Де Пена, 31) - Беседин.

Следующий матч Динамо проведет против английского Брентфорда 13-го июля. Начало встречи - в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что Миккель Дуэлунд получил повреждение в этом поединке.