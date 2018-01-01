Дуэлунд получил очередную травму в матче против Цирля

Миккель Дуэлунд покинул поле уже на 31-й минуте поединка.

Полузащитник молодежной сборной Дании и киевского Динамо Миккель Дуэлунд получил травму во время контрольного матча киевлян против Цирля.

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На 31-й минуте поединка Дуэлунд столкнулся с соперником в центре поля и был вынужден прекратить выступление. Его место занял Карлос Де Пена, который спустя 6 минут после выхода поразил ворота соперника.

Стоит отметить, что Дуэлунд всего лишь два месяца назад вернулся в строй после травмы и стал тренироваться в общей группе Динамо. На данный момент информации о степени серьезности повреждения нет.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом после серьезной травмы.