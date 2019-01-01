Олимпиакос - Динамо 1:1 Видео голов и обзор товарищеского матча

Голом в составе киевлян отметился Фран Соль.

Динамо и Олимпиакос разошлись миром ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на сборах в Австрии сыграло контрольный матч против титулованного греческого клуба - Олимпиакоса.

Соперники не смогли выявить сильнейшего, сыграв в результативную ничью.

Вашему вниманию обзор матча Олимпиакос - Динамо:

Олимпиакос - Динамо 1:1

Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)

Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль.

Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин.

Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис.