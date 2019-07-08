Динамо и Олимпиакос разошлись миром в товарищеском поединке

Киевляне провели еще один контрольный матч на подготовительных сборах.

Динамо и Олимпиакос сильнейшего не выявили ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в рамках товарищеского матча на сборах в Австрии. Голом в ворота греческой команды отметился Фран Соль. Олимпиакос — Динамо 1:1 Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти) Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль. Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин. Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис. Ранее Динамо разгромило Ваккер в товарищеском матче.

Александра Колесникова