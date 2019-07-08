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Динамо и Олимпиакос разошлись миром в товарищеском поединке

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Киевляне провели еще один контрольный матч на подготовительных сборах.
Динамо и Олимпиакос сильнейшего не выявили
Динамо и Олимпиакос сильнейшего не выявили
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в рамках товарищеского матча на сборах в Австрии.

Голом в ворота греческой команды отметился Фран Соль.

Олимпиакос — Динамо 1:1

Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)

Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль.

Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин.

Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис.

Ранее Динамо разгромило Ваккер в товарищеском матче.

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Теги: футбол, Динамо, Олимпиакос
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гость  (аноним)  08.07.2019, 21:58
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гость
За неделю корью заболели 485 х()хлов

ГРЯЗНЫЕ ХОХЛЯТСКИЕ СВИНЬИ, ПО ВСЕМУ МИРУ РАСПРОСТРАНЯЮТ КОРЬ!!!
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