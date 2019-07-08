Динамо и Олимпиакос разошлись миром в товарищеском поединке
Киевляне провели еще один контрольный матч на подготовительных сборах.
Киевское Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом в рамках товарищеского матча на сборах в Австрии.
Голом в ворота греческой команды отметился Фран Соль.
Олимпиакос — Динамо 1:1
Голы: Бухалакис, 5 — Соль, 45 (с пенальти)
Динамо: Бойко — Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда — Гармаш, Шепелев, Вербич, Кадири, Караваев — Соль.
Запасные: Бущан, Попов, Шабанов, Сидорчук, Алибеков, Цитаишвили, Андриевский, де Пена, Шапаренко, Русин.
Олимпиакос: Жозе Са, Ба, Масурас, Бухалакис, Вальбуэна, Герреро, Гильерме, Куртис, Семеду, Бруно, Торосидис.
Ранее Динамо разгромило Ваккер в товарищеском матче.
Полная версия правил
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