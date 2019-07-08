Шахтер обыграл австрийский Вольфсберг

"Горняки" провели второй товарищеский матч за день.

Шахтер на сборах в Австрии провел очередной спарринг. На этот раз соперником донецкой команды был Вольфсберг, который представляет австрийскую Бундеслигу.

Забив два гола еще в первом тайме, “горняки“ сумели сохранить свое преимущество до конца встречи.

Шахтер - Вольфсберг 2:0

Голы: Мораес, 5, Тете, 36

Шахтер: Пятов – Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Марлос, Тете – Мораес.

Отметим, что в первом контрольном поединке дня Шахтер разгромил сербский Пролетер.