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Шахтер обыграл австрийский Вольфсберг

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"Горняки" провели второй товарищеский матч за день.
Шахтер одержал победу над Вольфсбергом
Шахтер одержал победу над Вольфсбергом
Getty Images

Шахтер на сборах в Австрии провел очередной спарринг. На этот раз соперником донецкой команды был Вольфсберг, который представляет австрийскую Бундеслигу.

Забив два гола еще в первом тайме, “горняки“ сумели сохранить свое преимущество до конца встречи.

Шахтер - Вольфсберг 2:0

Голы: Мораес, 5, Тете, 36

Шахтер: Пятов – Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат – Степаненко, Маркос Антонио – Тайсон, Марлос, Тете – Мораес. 

Отметим, что в первом контрольном поединке дня Шахтер разгромил сербский Пролетер.

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Теги: футбол, Шахтер, товарищеский матч
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.07.2019, 21:32
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гость
Радоваться или нет? Донецк- город сепарской. Может пусть едут за ДНР выступать ну как-то не могу понять, на х..... они здались ?
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