Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим
Арамис Кузин будет защищать цвета команды один год.
Канадский форвард украинского происхождения Арамис Кузин присоединился к СК Днепр-1. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Соглашение футболиста рассчитано на один год.
Напомним, что Арамис уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В минувшем сезоне он выступал за перволиговую Оболонь-Бровар. Также Кузин играл в ФК Пенсильвания Квокерс.
В сезоне 2018/19 Кузин сыграл за Оболонь-Бровар 28 матчей, где забил четыре гола.
Полная версия правил