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Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим

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Арамис Кузин будет защищать цвета команды один год.
Арамис Кузин
Арамис Кузин
Днепр-1

Канадский форвард украинского происхождения Арамис Кузин присоединился к СК Днепр-1. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Соглашение футболиста рассчитано на один год.

Напомним, что Арамис уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В минувшем сезоне он выступал за перволиговую Оболонь-Бровар. Также Кузин играл в ФК Пенсильвания Квокерс.

В сезоне 2018/19 Кузин сыграл за Оболонь-Бровар 28 матчей, где забил четыре гола.

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Теги: футбол, Днепр-1, Арамис Кузин
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Источник: scdnipro1.com.ua
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