Арамис Кузин будет защищать цвета команды один год.

Канадский форвард украинского происхождения Арамис Кузин присоединился к СК Днепр-1. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Соглашение футболиста рассчитано на один год.

Напомним, что Арамис уже имеет опыт выступлений в УПЛ. В минувшем сезоне он выступал за перволиговую Оболонь-Бровар. Также Кузин играл в ФК Пенсильвания Квокерс.

В сезоне 2018/19 Кузин сыграл за Оболонь-Бровар 28 матчей, где забил четыре гола.