Шахтер победил Пролетер в товарищеском матче

"Горняки" забили три безответных гола в ворота соперника.

Донецкий Шахтер провел очередной спарринг в рамках тренировочных сборов в Австрии. На этот раз соперником украинской команды был сербский Пролетер.

Матч завершился разгромной победой “горняков“.

Шахтер – Пролетер (Сербия) – 3:0

Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82)

Шахтер: Трубин (Пузанков, 73) – Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Бутко – Пихаленок (Танковский, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрик, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сикан, 60).

Ранее дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Копенгагеном.