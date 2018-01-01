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Шахтер победил Пролетер в товарищеском матче

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"Горняки" забили три безответных гола в ворота соперника.
Шахтер обыграл Пролетер
Шахтер обыграл Пролетер
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер провел очередной спарринг в рамках тренировочных сборов в Австрии. На этот раз соперником украинской команды был сербский Пролетер.

Матч завершился разгромной победой “горняков“.

Шахтер – Пролетер (Сербия) – 3:0

Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82)

Шахтер: Трубин (Пузанков, 73) – Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Бутко – Пихаленок (Танковский, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрик, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сикан, 60).

Ранее дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Копенгагеном.

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Теги: футбол, Шахтер, товарищеский матч
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