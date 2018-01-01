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Черноморец объявил об уходе полузащитника

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Артем Чорний покинул расположение одесского клуба.
Артем Чорний
Артем Чорний
ФК Черноморец

Полузащитник Черноморца Артем Чорний больше не будет выступать за одесскую команду.

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Как сообщает пресс-служба “черно-синих“, у 29-летнего футболиста истек срок действия контракта с клубом и он покинул команду.

Чорний выступал за Черноморец с февраля 2018-го года. За это время хавбек отыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

О том, где Артем продолжит карьеру, не сообщается.

Ранее сообщалось, что защитник Артем Федецкий покинул Карпаты.

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Теги: Черноморец, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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