Черноморец объявил об уходе полузащитника

Артем Чорний покинул расположение одесского клуба.

Полузащитник Черноморца Артем Чорний больше не будет выступать за одесскую команду.

Читай также: Соболь стал игроком Брюгге

Как сообщает пресс-служба “черно-синих“, у 29-летнего футболиста истек срок действия контракта с клубом и он покинул команду.

Чорний выступал за Черноморец с февраля 2018-го года. За это время хавбек отыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

О том, где Артем продолжит карьеру, не сообщается.

Ранее сообщалось, что защитник Артем Федецкий покинул Карпаты.