Динамо - Олимпиакос: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом.
Киевское Динамо в рамках подготовительного сбора в Австрии проведет третий спарринг против вице-чемпиона греческой Суперлиги Олимпиакоса.
Поединок состоится 8-го июля в 19:00 по киевскому времени.
Следите за события матча Динамо - Олимпиакос в видео онлайн трансляции:
Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.
Во втором поединке киевляне разгромили Ваккер, забив в ворота соперника три безответных гола.
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