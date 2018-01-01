Динамо - Олимпиакос: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом.

Динамо - Олимпиакос: онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках подготовительного сбора в Австрии проведет третий спарринг против вице-чемпиона греческой Суперлиги Олимпиакоса.

Поединок состоится 8-го июля в 19:00 по киевскому времени.

Следите за события матча Динамо - Олимпиакос в видео онлайн трансляции:

Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Во втором поединке киевляне разгромили Ваккер, забив в ворота соперника три безответных гола.