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Динамо - Олимпиакос: видео онлайн трансляция товарищеского матча

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Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и греческим Олимпиакосом.

Динамо - Олимпиакос: онлайн трансляция
Динамо - Олимпиакос: онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках подготовительного сбора в Австрии проведет третий спарринг против вице-чемпиона греческой Суперлиги Олимпиакоса.

Поединок состоится 8-го июля в 19:00 по киевскому времени.

Следите за события матча Динамо - Олимпиакос в видео онлайн трансляции:

Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Во втором поединке киевляне разгромили Ваккер, забив в ворота соперника три безответных гола.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Олимпиакос, спарринг, товарищеский матч, подготовительный сбор, тренировочный сбор, онлайн трансляция, футбол
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