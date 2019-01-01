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Динамо разгромило Ваккер в товарищеском матче

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Голом отметился новичок команды Александр Караваев.
Динамо победило Ваккер
Динамо победило Ваккер
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо без проблем победило австрийский Ваккер в контрольном матче.

“Бело-синие“ забили три безответных гола в ворота соперника.

Отметим, что свой дебютный мяч за киевлян забил новичок команды Александр Караваев.

Динамо — Ваккер 3:0
Голы: Караваев, 12, Вербич, Гармаш, 45.

Динамо: Нещерет (Кучерук, 46) — Кендзера (Караваев, 66), Бурда (Миколенко, 66), Кадар (Алибеков, 46), Шабанов — Кадири (Сидорчук, 66), Шепелев (Шапаренко, 66), Гармаш (Андриевский, 66) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Вербич (Де Пена, 46).

Ознакомьтесь также с расписанием товарищеских матчей Динамо на сборах в Австрии.

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Теги: футбол, Динамо, Александр Караваев
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