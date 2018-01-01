Шахтер - Копенгаген 2:1 видео голов и обзор контрольного матча

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча между Шахтером и Копенгагеном.

Шахтер - Копенгаген: видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Копенгаген в товарищеском матче, который состоялся в рамках подготовительного сбора к сезону-2019/20.

За “горняков“ дублем отметился Жуниор Мораес, а ворота Андрея Пятова поразил Карло Хольсе.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Копенгаген:

Шахтер - Копенгаген 2:1

Голы: Мораес, 16, 21 - Хольсе, 39.

Шахтер: Пятов (Трубин, 60) - Додо, Хочолава, Матвиенко, Имаили (Бутко, 81) - Степаненко - Соломон, Марлос, Патрик (Коваленко, 77), Тайсон - Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Копенгаген: Грютебуст - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Бентссон - Хольсе, Зека, Стаге, Дарами - Винд, Ндойе

Предупреждения: Хочолава (65)

Напомним, сегодня, 5-го июля, “горняки“ провели еще один спарринг, в котором сыграли вничью с Юрдингеном. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.