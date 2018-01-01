Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Копенгагеном

"Горняки" обыграли Копенгаген в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Жуниор Мораес оформил дубль в матче против Копенгагена ФК Шахтер Донецк

В рамках подготовительного сбора к сезону-2019/20 донецкий Шахтер провел спарринг с Копенгагеном.

Во втором матче дня “горняки“ сумели обыграть чемпиона Дании благодаря дублю Жуниора Мораеса. Ворота Пятова не остались “сухими“ - гол забил нападающий Карло Хольсе.

Шахтер - Копенгаген 2:1

Голы: Мораес, 16, 21 - Хольсе, 39.

Шахтер: Пятов (Трубин, 60) - Додо, Хочолава, Матвиенко, Имаили (Бутко, 81) - Степаненко - Соломон, Марлос, Патрик (Коваленко, 77), Тайсон - Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Копенгаген: Грютебуст - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Бентссон - Хольсе, Зека, Стаге, Дарами - Винд, Ндойе

Предупреждения: Хочолава (65)

Напомним, что в первом спарринге Шахтер сыграл вничью с Юрдингеном. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.