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Цыганков был назван лучшим игроком прошлого сезона УПЛ, Фонсека - лучший тренер

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УПЛ объявила имена победителей в пяти номинациях за прошлый сезон.
УПЛ назвала лучших в сезоне-2018/19
УПЛ назвала лучших в сезоне-2018/19
УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила имена победителей в главных номинациях по итогам минувшего сезона-2018/19, которые были определены количеством набранных баллов в голосовании среди экспертов.

Лучшим игроком минувшего розыгрыша УПЛ стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков. В борьбе за эту награду вингер киевлян обошел двух игроков шахтера - полузащитника Тайсона и нападающего Жуниора Мораеса.

Лучшим тренером сезона-2018/19 стал бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, который обошел тренера Динамо Александра Хацкевича и коуча Александрии Владимира Шарана.

Игрок Шахтера Андрей Пятов стал лучшим вратарем. Среди претендентов на награду были Юрий Панькив (Александрия) и Никита Шевченко (Карпаты/Заря).

Награда лучшему молодому игроку сезона досталось защитнику Динамо Виталию Миколенко, который превзошел экс-форварда Карпат Марьяна Шведа и своего партнера по команде Николая Шапаренко.

В номинации "лучший арбитр" победил судья из Харькова Анатолий Абудула, обойдя Юрия Можаровского (Львов) и Константина Труханова (Харьков).

Почетные призы будут вручены победителям перед матчем за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 28-го июля.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо Виталий Миколенко попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира.

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Теги: Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Динамо Киев, Паулу Фонсека, Андрей Пятов, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, награды
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