Динамо - Ваккер: видео онлайн трансляция товарищеского поединка

Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и австрийским Ваккером.

Динамо - Ваккер: онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на подготовительном сборе в Австрии проведет второй спарринг. Соперником украинского клуба станет австрийский Ваккер.

Поединок состоится 5-го июля в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Ваккер:

Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.