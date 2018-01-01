Динамо - Ваккер: видео онлайн трансляция товарищеского поединка
Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и австрийским Ваккером.
Киевское Динамо на подготовительном сборе в Австрии проведет второй спарринг. Соперником украинского клуба станет австрийский Ваккер.
Поединок состоится 5-го июля в 19:00 по киевскому времени.
Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Ваккер:
Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.
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