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Динамо - Ваккер: видео онлайн трансляция товарищеского поединка

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Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между киевским Динамо и австрийским Ваккером.

Динамо - Ваккер: онлайн трансляция
Динамо - Ваккер: онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на подготовительном сборе в Австрии проведет второй спарринг. Соперником украинского клуба станет австрийский Ваккер.

Поединок состоится 5-го июля в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Ваккер:

Отметим, что в первом спарринге Динамо сыграло вничью с Ботошани (1:1). Смотрите видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, тренировочный сбор, подготовительный сбор, товарищеский матч, спарринг, онлайн трансляция, футбол
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