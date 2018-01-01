Шахтер - Юрдинген 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча
Донецкий Шахтер в первом товарищеском матче на сборах в Австрии сыграл вничью с немецким Юрдингеном.
На 62-й минуте поединка Густаво Бланко-Лещук в касание пробил под Удегбе, открыв счет в поединке. “Горняки“ не сумели удержать победу, пропустив гол на 81-й минуте встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Юрдинген:
Шахтер - Юрдинген - 1:1
Голы: Бланко-Лещук, 62 - Байстер, 81
Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) - Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) - Танковский - Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете - Сикан (Бланко-Лещук, 33).
Юрдинген: Кенингсхофер (Удегбе, 46) - Гросскройц, Лукимья, Марох, Дорда - Гюндюз, Кирхгофф - Байстер, Айгнер, Эвина, Рюле
Предупреждения: Танковский (6)
Отметим, что сегодня, 5-го июля, в 18:00 Шахтер проведет еще один спарринг - против Копенгагена.
Вашему вниманию также комментарий главного тренера “горняков“ Луиша Каштру о матче против Юрдингена.
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