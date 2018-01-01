Шахтер - Юрдинген 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Густаво Бланко-Лещук отметился голом в спарринге против немецкого клуба.

Шахтер - Юрдинген: видео голов ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в первом товарищеском матче на сборах в Австрии сыграл вничью с немецким Юрдингеном.

На 62-й минуте поединка Густаво Бланко-Лещук в касание пробил под Удегбе, открыв счет в поединке. “Горняки“ не сумели удержать победу, пропустив гол на 81-й минуте встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Юрдинген:

Шахтер - Юрдинген - 1:1

Голы: Бланко-Лещук, 62 - Байстер, 81

Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) - Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) - Танковский - Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете - Сикан (Бланко-Лещук, 33).

Юрдинген: Кенингсхофер (Удегбе, 46) - Гросскройц, Лукимья, Марох, Дорда - Гюндюз, Кирхгофф - Байстер, Айгнер, Эвина, Рюле

Предупреждения: Танковский (6)

Отметим, что сегодня, 5-го июля, в 18:00 Шахтер проведет еще один спарринг - против Копенгагена.

Вашему вниманию также комментарий главного тренера “горняков“ Луиша Каштру о матче против Юрдингена.