Каштру: Бланко-Лещук борется за место в составе Шахтера

Наставник Шахтера прокомментировал первый контрольный матч на сборах в Австрии.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказался по поводу ничьей с Юрдингеном (1:1) в товарищеском матче на сборах в Австрии, а также отметил игру форварда Густаво Бланко-Лещука, забившего гол в ворота соперника.

"Игру мы полностью контролировали, и, самое главное, что в течение 25 минут второго тайма мы показывали хорошую игру, создали несколько моментов. Команда показала интересные принципы, играла под большой усталостью, и это принесло некоторые проблемы.

Это первый раз, когда большинство ребят играли 90 минут. Но была интересная игра, чтобы сделать определенные итоги и обсудить игроков в будущем.

Очень сложно показывать свой максимум, особенно в начале сезона, когда очень много тренировок. Но ребята прекрасно себя показали, постарались отдать свое самое лучшее. Но мы знаем, что их лучшая форма будет через 15-30 дней.

Команда в прогрессе, у нас еще нет стартового состава, все ищут свое место. Проанализируем игру, особенно технические ошибки, ведь было много брака в передачах. Если улучшим этот аспект, команда станет лучше.

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Бланко-Лещук совсем недавно прибыл в команду, 2 дня назад. Он полностью отдался в сегодняшней игре и мне понравилось то, что он сегодня делал. Это игрок, который также борется за место в составе, он будет работать и пройдет сборы в Шахтере, как и все остальные", - сказал Каштру в послематчевом интервью пресс-службе Шахтера.

Отметим, что сегодня "горняки" также проведут еще один спарринг - против Копенгагена, который начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Данила Сагуткин отправился в аренду в российский Енисей.