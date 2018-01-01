Шахтер не сумел обыграть Юрдинген в товарищеском матче

Шахтер и Юрдинген сыграли в результативную ничью.

Донецкий Шахтер провел первый спарринг в рамках тренировочного сбора в Австрии. Соперником “горняков“ стал Юрдинген, который в прошлом сезоне занял 11-е место в третьем дивизионе Германии.

“Горняки“ открыли счет на 62-й минуте встречи - ворота соперника поразил Густаво Бланко-Лещук, однако на 81-й минуте немцы сравняли счет благодаря усилиям Максимилиана Байстера.

Шахтер - Юрдинген - 1:1

Голы: Бланко-Лещук, 62 - Байстер, 81

Шахтер: Шевченко (Трубин, 61) - Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35) - Танковский - Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете - Сикан (Бланко-Лещук, 33).

Юрдинген: Кенингсхофер (Удегбе, 46) - Гросскройц, Лукимья, Марох, Дорда - Гюндюз, Кирхгофф - Байстер, Айгнер, Эвина, Рюле

Предупреждения: Танковский (6)

Отметим, что сегодня, 5-го июля, в 18:00 Шахтер проведет еще один спарринг - против Копенгагена.