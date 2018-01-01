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Шахтер хочет купить полузащитника Порту

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Микель Агу может стать игроком донецкого клуба.
Микель Агу
Микель Агу
Getty Images

В сферу интересов донецкого Шахтера попал полузащитник Порту Микель Агу.

По информации Record, “горняки“ уже связались с руководством португальского клуба, чтобы узнать условия трансфера 26-летнего нигерийца.

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Агу - воспитанник Порту. В первой команде он дебютировал в марте 2014-го года. В прошлом сезоне хавбек отыграл в Витории Сетубал на правах аренды. Футболист провел 21 матч и забил 1 гол.

Отметим, что в активе Агу также 7 матчей в составе сборной Нигерии.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Эдуард Соболь стал игроком Брюгге.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, трансфер, вне игры, Порту, чемпионат Португалии по футболу, футбол
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