Динамо - Ботошани 1:1 Видео голов и обзор товарищеского матча

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Динамо и Ботошани сыграли вничью ФК Динамо Киев

В рамках первого контрольного матча на сборах в Австрии киевское Динамо сыграло вничью с румынским Ботошани.

Голом в составе киевлян отметился Беньямин Вербич.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Ботошани:

Динамо — Ботошани 1:1

Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46) — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)