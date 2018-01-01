Динамо - Ботошани 1:1 Видео голов и обзор товарищеского матча
Команды не смогли выявить сильнейшего.
В рамках первого контрольного матча на сборах в Австрии киевское Динамо сыграло вничью с румынским Ботошани.
Голом в составе киевлян отметился Беньямин Вербич.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Ботошани:
Динамо — Ботошани 1:1
Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)
Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46) — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)
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