Нападающий провел год в испанской Малаге.

Форвард донецкого Шахтера Густаво Бланко-Лещук, который прошлый сезон провел в аренде в испанской Малаге, вернулся в расположение “горняков“.

“Я очень счастлив вернуться в расположение Шахтера. Сейчас буду отдыхать и восстанавливаться после длительного перелета.

Для меня очень важно пообщаться с главным тренером. Хотелось бы узнать, какую роль он выделит мне в команде“, - цитирует футболиста пресс-служба украинской команды.

В сезоне-2018/19 Густаво Бланко Лещук провел за Малагу 42 матча, где забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, Шахтер проведет пять спаррингов на тренировочном сборе в Австрии.