Бланко-Лещук: Я очень счастлив вернуться в расположение Шахтера
Нападающий провел год в испанской Малаге.
Форвард донецкого Шахтера Густаво Бланко-Лещук, который прошлый сезон провел в аренде в испанской Малаге, вернулся в расположение “горняков“.
“Я очень счастлив вернуться в расположение Шахтера. Сейчас буду отдыхать и восстанавливаться после длительного перелета.
Для меня очень важно пообщаться с главным тренером. Хотелось бы узнать, какую роль он выделит мне в команде“, - цитирует футболиста пресс-служба украинской команды.
В сезоне-2018/19 Густаво Бланко Лещук провел за Малагу 42 матча, где забил девять голов и отдал семь результативных передач.
Напомним, Шахтер проведет пять спаррингов на тренировочном сборе в Австрии.
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