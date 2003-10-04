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Динамо не сумело выиграть свой первый матч на сборах

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Киевское Динамо разошлось миром с румынским Ботошани.
Динамо не сумело выиграть свой первый матч на сборах

Киевское Динамо в контрольном матче на сборах в Австрии не смогло одолеть румынский Ботошани.

Команды обменялись забитыми мячами. Киевляне пропустили в конце первого тайма, однако во второй половине матча Беньямин Вербич сравнял счет.

Интересно, что полузащитник Денис Гармаш некоторое время играл правого защитника, а центральный защитник Артем Шабанов играл слева.

Динамо — Ботошани 1:1

Голы: Вербич (63) — Ашковски (43)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) — Кенджера (Гармаш, 46), Кадар (Алибеков, 46), Кадири (Бурда, 46), Миколенко (Шабанов, 46) — Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Сидорчук, 67), Шапаренко (Миколенко, 67) — Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46), Де Пена (Вербич, 46)

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