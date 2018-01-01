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Экс-игрок Реала возглавил Олимпик

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Жулио Сезар стал главным тренером донецкого клуба.
Жулио Сезар
Жулио Сезар
ФК Олимпик

Олимпик определился с главным тренером. Новым наставником донецкого клуба стал Жулио Сезар, о чем сообщается на официальном сайте клуба.

Бразилец играл за мадридский Реал, Милан, Бенфику, Болтон и другие клубы.

В начале года Сезар был главным тренером испанской любительской команды Кристо Атлетико из Паленсии.

Напомним, что возглавляемый Олимпик Вячеслав Шевчук покинул команду, не дождавшись окончания сезона, после чего тренировал игроков Игорь Климовский.

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Теги: Жулио Сезар, Олимпик, чемпионат Украины по футболу
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