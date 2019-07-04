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Защитник Шахтера перешел в аренду в Енисей

Комментариев: 2
Данила Сагуткин продолжит карьеру в Енисее.
Защитник Шахтера перешел в аренду в Енисей

Защитник Данила Сагуткин присоединился к Енисею на правах годичной аренды, сообщил официальный сайт красноярского клуба.

Сагуткин – воспитанник Шахтера. В сезоне-2014/15 он дошел до финала Юношеской лиги УЕФА с "горняками".

В прошлом сезоне Сагуткин выступал на правах аренды за Арсенал-Киев, где сыграл 18 матчей.

Енисей в прошлом сезоне занял последнее, 16-е место в российской Премьер-лиге, и теперь будет выступать во втором дивизионе – ФНЛ.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.07.2019, 17:27
Оценка:  0
гость
Побежала братва макеевская по просторам пидо рашши.
Максим    04.07.2019, 17:11
Оценка:  0
Максим
Шахта как была,так и остается кузней сепаров!
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