Федецкий официально подтвердил, что покинул Карпаты

Артем Федецкий пока не определился со своим будущим.

Защитник Карпат Артем Федецкий подтвердил информацию о том, что он покинул команду. Футболист отказался рассказывать о "внутренней кухне" львовского клуба, но отметил, что задолженности перед ним у Карпат нет.

"С какими чувствами покидаю Карпаты? Чувство можно охарактеризовать фразой "не очень". Вы понимаете, что значит для меня эта команда, этот коллектив и, главное, эта эмблема. Эмблема клуба и эмблема города.

На душе грустно, но передо мной сейчас открывается новый жизненный этап, новый вызов. Это решение трудно назвать запланированным, оно, скорее, спонтанное. Во всяком случае, Карпаты всегда были, есть и будут в моем сердце. За эту команду я всегда буду болеть и переживать.

Наверное, не стоит сейчас углубляться в детали и внутреннюю кухню клуба. Мы так решили, так будет лучше. Конечно, хотелось еще приносить пользу команде. Однако в моей жизни произошло немало событий в течение последнего периода времени и я воспринимаю это, как новое испытание. Уверен, что пройду его достойно и с честью.

Хочу поблагодарить руководство клуба, Петра Петровича. Понимаю, что сейчас в клубе новые руководители. Так сложилось, что им остались определенные хвостики с эпохи "правления" Смалийчука. К счастью, никаких долгов передо мной нет.

Дальнейшие планы? Время покажет. Хочу сделать что-то хорошее для людей. Страна - как маленький футбольный коллектив. Для меня открывается новый жизненный этап, который надо принять с честью и делать все для того, чтобы было лучше для всех", - цитирует Федецкого пресс-служба Карпат.

Отметим, что Артем планирует баллотироваться в депутаты Верховной рады в округе №118 во Львове.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга.