Ирина Морозюк "поддержала" популярный челлендж, открыв бутылку грудью

Жена украинского футболиста по-своему поучаствовала в новом модном челлендже.

Ирина Морозюк, жена украинского защитника Ризеспора Николая Морозюка, решила поучаствовать в новом популярном челлендже - Bottle Cap Challenge.

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По правилам челленджа, участники должны ногой с разворота открыть бутылку, при этом сам сосуд не должен упасть. Однако Ирина по-своему открыла бутылку, используя для этого собственную грудь.

“Поддержала“, - написала Морозюк под видео на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинский борец Жан Беленюк поучаствовал в популярном челлендже.