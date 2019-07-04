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Ирина Морозюк "поддержала" популярный челлендж, открыв бутылку грудью

Комментариев: 3
Жена украинского футболиста по-своему поучаствовала в новом модном челлендже.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, жена украинского защитника Ризеспора Николая Морозюка, решила поучаствовать в новом популярном челлендже - Bottle Cap Challenge.

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По правилам челленджа, участники должны ногой с разворота открыть бутылку, при этом сам сосуд не должен упасть. Однако Ирина по-своему открыла бутылку, используя для этого собственную грудь.

“Поддержала“, - написала Морозюк под видео на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержала 😅😉😈⚡️

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Ранее сообщалось, что украинский борец Жан Беленюк поучаствовал в популярном челлендже.

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Теги: Ирина Морозюк, футбол, вне игры, видео, челлендж, прикол
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Комментариев (3)
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kvadex    04.07.2019, 14:14
Оценка:  -1
kvadex
О ширинка появилась )))))))
гость  (аноним)  04.07.2019, 14:08
Оценка:  +2
гость
Мне одному кажется, что у наших футболистов самые тупор ылые жены в мире???
ВАТА_FUCK    04.07.2019, 14:25
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Какие футболисты, такие жены...
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