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Динамо - Ботошани: видео онлайн трансляция товарищеского матча

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Вашему вниманию прямая видео трансляция контрольного поединка между киевским Динамо и Ботошани.

Динамо - Ботошани: онлайн трансляция
Динамо - Ботошани: онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в первом матче на тренировочном сборе в Австрии проведет спарринг против румынского Ботошани.

Поединок состоится в четверг, 4-го июля, в 19:00 по киевскому времени.

Следите за видео онлайн трансляцией матча Динамо - Ботошани:

Отметим, что в минувшем сезоне Ботошани занял восьмое место в румынской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, футбол, тренировочный сбор, подготовительный сбор, спарринг, товарищеский матч, онлайн трансляция
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