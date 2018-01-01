Динамо - Ботошани: видео онлайн трансляция товарищеского матча

Вашему вниманию прямая видео трансляция контрольного поединка между киевским Динамо и Ботошани.

Динамо - Ботошани: онлайн трансляция ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в первом матче на тренировочном сборе в Австрии проведет спарринг против румынского Ботошани.

Поединок состоится в четверг, 4-го июля, в 19:00 по киевскому времени.

Следите за видео онлайн трансляцией матча Динамо - Ботошани:

Отметим, что в минувшем сезоне Ботошани занял восьмое место в румынской Лиге 1.

Ранее сообщалось, что игрок Динамо попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира.