Динамо - Ботошани: видео онлайн трансляция товарищеского матча
Вашему вниманию прямая видео трансляция контрольного поединка между киевским Динамо и Ботошани.
Киевское Динамо в первом матче на тренировочном сборе в Австрии проведет спарринг против румынского Ботошани.
Поединок состоится в четверг, 4-го июля, в 19:00 по киевскому времени.
Следите за видео онлайн трансляцией матча Динамо - Ботошани:
Отметим, что в минувшем сезоне Ботошани занял восьмое место в румынской Лиге 1.
Ранее сообщалось, что игрок Динамо попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира.
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