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Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга

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Марвин Мартинс подписал с клубом двухлетнее соглашение.
Марвин Мартинс
Марвин Мартинс
ФК Карпаты

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс перешел в Карпаты, сообщает пресс-служба львовского клуба.

Контракт защитника рассчитан на два года.

Футболист присоединился к львовскому клубу на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 Мартинс сыграл за люксембургский Прогресс Нидеркорн 30 матчей, где забил три гола и отдал три ассиста.

Отметим, что защитник играл за Люксембург против сборной Украины (0:1) на Арене Львов.

Ранее сообщалось, что Карпаты покинул Артем Федецкий.

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Теги: футбол, Карпаты Львов, Марвин Мартинс
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