Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга
Марвин Мартинс подписал с клубом двухлетнее соглашение.
Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс перешел в Карпаты, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Контракт защитника рассчитан на два года.
Футболист присоединился к львовскому клубу на правах свободного агента.
В сезоне-2018/19 Мартинс сыграл за люксембургский Прогресс Нидеркорн 30 матчей, где забил три гола и отдал три ассиста.
Отметим, что защитник играл за Люксембург против сборной Украины (0:1) на Арене Львов.
Ранее сообщалось, что Карпаты покинул Артем Федецкий.
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