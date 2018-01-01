Нем, Кайоде и Бланко-Лещук отправились на подготовительный сбор Шахтера

Наставник донецкого клуба взял на австрийский сбор 31-го футболиста.

Шахтер отправился на сбор в Австрию ФК Шахтер Донецк

В среду, 3-го июля, Шахтер отправился в австрийский Фельден, где до 12-го июля будет находиться на тренировочном сборе.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, в Австрию главный тренер команды Луиш Каштру взял 31-го футболиста. К команде присоединились Веллингтон Нем, Оларенважу Кайоде и вернувшийся из аренды Густаво Бланко-Лещук, которые пропустили первый сбор в Германии.

А вот Максим Малышев не полетел в Австрию, так как перенес операцию на колене.

Список игроков, которые отправились на сбор:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков;

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Тайсон, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, Веллингтон Нем;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко-Лещук.

Напомним, донецкий Шахтер проведет пять спаррингов на сборе в Австрии.