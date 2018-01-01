Шахтер проведет пять спаррингов на тренировочном сборе в Австрии

Донецкий клуб отправился на второй тренировочный сбор.

Шахтер отправился в австрийский город Фельден, где с 3-го по 12-е июля проведет второй тренировочно-подготовительный сбор.

Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру взял с собой 31-го игрока, которые на протяжении сбора проведут пять спаррингов. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

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В пятницу, 5-го июля, в 13:00 по киевскому времени Шахтер сыграет с немецким Юрдингеном. В этот же день “оранжево-черные“ в 18:00 проведут матч с Копенгагеном.

Еще два поединка запланированы на понедельник, 8-е июля. В 13:00 Шахтер сыграет с сербским Нови-Садом, а в 19:00 - с австрийским Вольфсбергом.

Заключительный матч на втором сборе состоится в четверг, 11-го июля, в 18:30. Соперником донецкого клуба станет кипрский АПОЭЛ.

Ранее сообщалось, что Шахтер в товарищеском матче минимально обыграл софийский ЦСКА.