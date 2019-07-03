Срна: Верю, что помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы
Бывший защитник Шахтера Дарио Срна высказался по поводу своей новой работы в тренерском штабе “горняков“.
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“Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб.
Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком.
Верю, что помогу Шахтеру в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!“, - написал Срна на своей страничке в Instagram.
Рад вернуться в свою футбольную семью, в свой шахтерский дом. Открывая новую главу в книге моей жизни, хочу поблагодарить всех кто дал мне возможность вернуться в клуб. Огромное желание работать и приносить пользу команде, клубу, работать на новые победы также усердно и с такой же самоотдачей, как я это делал, когда был игроком. Верю, что помогу «Шахтеру» в будущем завоевать трофеи, добыть новые титулы! Мы вместе и я очень счастлив!⚒💪🏻
Напомним, хорватский футболист Дарио Срна завершил футбольную карьеру и получил работу в Шахтере.
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