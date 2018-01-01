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Украинец Соболь близок к переходу в Брюгге - СМИ

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Защитник Шахтера в шаге от перехода в чемпионат Бельгии.
Эдуард Соболь
Эдуард Соболь
УАФ

Левый защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь в ближайшее время станет игроком Брюгге.

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По информации портала HLN.be, 24-летний футболист уже прошел медицинское обследование и готов подписать контракт. Сейчас Брюгге ведет заключительные переговоры с “горняками“ о полноценном трансфере украинца.

Отметим, что в прошлом сезоне Соболь на правах аренды играл за чешский Яблонец. Он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и совершил 1 ассист.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Валерий Бондаренко отправился в аренду в Виторию Гимарайнш.

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Теги: Эдуард Соболь, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, трансфер, Брюгге, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
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