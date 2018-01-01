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Сидклей может продолжить карьеру в Сан-Паулу

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Бразилец может вернуться на родину.
Сидклей
Сидклей
ФК Динамо Киев

Бразильский защитник Динамо Сидклей в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает 90 Min, в услугах футболиста заинтересован Сан-Паулу. Бразильский клуб хочет усилить левый фланг, а помимо игрока киевлян на эту позицию рассматривается уругвайский футболист Максимилиано Араухо.

По данным Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 4,5 миллиона евро. Отметим, что сейчас Динамо находится на сборе в Австрии, однако 26-летний Сидклей не поехал с командой.

Ранее сообщалось, что в услугах Сидклея заинтересован Интернасьонал.

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Теги: Сидклей, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, Сан-Паулу, трансфер, УПЛ
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