Сидклей может продолжить карьеру в Сан-Паулу

Бразилец может вернуться на родину.

Бразильский защитник Динамо Сидклей в скором времени может сменить клубную прописку.

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Как сообщает 90 Min, в услугах футболиста заинтересован Сан-Паулу. Бразильский клуб хочет усилить левый фланг, а помимо игрока киевлян на эту позицию рассматривается уругвайский футболист Максимилиано Араухо.

По данным Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 4,5 миллиона евро. Отметим, что сейчас Динамо находится на сборе в Австрии, однако 26-летний Сидклей не поехал с командой.

Ранее сообщалось, что в услугах Сидклея заинтересован Интернасьонал.