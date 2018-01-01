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Игрок Динамо попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира

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Виталий Миколенко попал в рейтинг известного аналитического портала.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Известный испанский аналитический сайт Football Talent подготовил рейтинг 300 лучших молодых футболистов мира.

Первым в списке оказался звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, на втором месте - игрок дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, а замкнул тройку лучших хавбек Байера Кай Хаверц.

ТОП-5 игроков U-20:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
2. Джейдон Санчо (Боруссия Д)
3. Кай Хаверц (Байер)
4. Жоао Фелиш (Бенфика)
5. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).

Место в ТОП-100 лучших футболистов получил защитник киевского Динамо Виталий Миколенко. Украинец занял 90-ю строчку. 

Отметим, что в рейтинге также оказались другие игроки из УПЛ. Футболисты Шахтера Манор Соломон, Маркос Антонио и Фернандо заняли 137-е, 197-е и 219-е места.

На 241-й строчке расположился талантливый футболист Динамо Николай Шапаренко, а на 255-й позиции - Владислав Супряга, который в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за Днепр-1.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в сферу интересов итальянского Сассуоло.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо Киев, рейтинг, футбол, Украина
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