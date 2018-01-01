Игрок Динамо попал в топ-100 лучших молодых футболистов мира
Известный испанский аналитический сайт Football Talent подготовил рейтинг 300 лучших молодых футболистов мира.
Первым в списке оказался звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, на втором месте - игрок дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, а замкнул тройку лучших хавбек Байера Кай Хаверц.
ТОП-5 игроков U-20:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
2. Джейдон Санчо (Боруссия Д)
3. Кай Хаверц (Байер)
4. Жоао Фелиш (Бенфика)
5. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).
Место в ТОП-100 лучших футболистов получил защитник киевского Динамо Виталий Миколенко. Украинец занял 90-ю строчку.
Отметим, что в рейтинге также оказались другие игроки из УПЛ. Футболисты Шахтера Манор Соломон, Маркос Антонио и Фернандо заняли 137-е, 197-е и 219-е места.
На 241-й строчке расположился талантливый футболист Динамо Николай Шапаренко, а на 255-й позиции - Владислав Супряга, который в следующем сезоне на правах аренды будет выступать за Днепр-1.
Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в сферу интересов итальянского Сассуоло.
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