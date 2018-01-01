Федецкий ушел из Карпат

У защитника истек контракт с львовским клубом.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который является капитаном Карпат, больше не тренируется с львовским клубом.

Как стало известно Спорт bigmir)net, у футболиста истек контракт с Карпатами и он покинул команду.

На данный момент неизвестно о дальнейших профессиональных планах футболиста, так как он планирует баллотироваться в депутаты Верховной рады в округе №118 во Львове.

Ранее сообщалось, что Карпаты близки к подписанию защитника сборной Люксембурга.