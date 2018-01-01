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Федецкий ушел из Карпат

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У защитника истек контракт с львовским клубом.
Артем Федецкий
Артем Федецкий
ФК Карпаты

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий, который является капитаном Карпат, больше не тренируется с львовским клубом.

Как стало известно Спорт bigmir)net, у футболиста истек контракт с Карпатами и он покинул команду.

На данный момент неизвестно о дальнейших профессиональных планах футболиста, так как он планирует баллотироваться в депутаты Верховной рады в округе №118 во Львове.

Ранее сообщалось, что Карпаты близки к подписанию защитника сборной Люксембурга.

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Теги: Артем Федецкий, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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