Словенец вместе с командой начал подготовку в сезону.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич, который пропустил остаток сезона-2018/19 из-за травмы, рассказал о том, как проходят сборы команды в Австрии.

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“Тренировки достаточно тяжелые, но за этим мы сюда и приехали. Чтобы тяжело работать и хорошо подготовиться к сезону. Под солнцем тренироваться тяжело. Но лично для меня дождливая погода лучше, потому что нормально дышится и нет яркого солнца. В дождливую погоду мяч летит быстрее, потому для меня это лучше.

Самое сложное - это беговая работа без мяча. Тяжело не только физически, но и психологически, ведь работаем ежедневно, день за днем. Мы должны настроить себя на это, а на тренировках делать все ради команды.

Мы знаем тренера, ведь работаем вместе уже два года. Мы знаем упражнения, понимаем требования, и это делает тренировки легче.

У Кадири была микротравма, потому пока мы играли вместе не так много времени. А что касается Караваева, то он знаком мне по Заре. Он - фантастический игрок. И мы очень рады, что он теперь с нами.

У нас и в прошлом сезоне была прекрасная команда, но помешали травмы. Этот год очень важен. На предсезонной подготовке нужно быть внимательными, чтобы обойтись без повреждений. Важно оставаться на поле и работать. Каждый должен делать все, что в его силах, чтобы оставаться в форме.

Я согласен с Франом Солем, у нас и правда великолепная команда, а впереди - много турниров. Будет интересно“, - цитирует Вербича официальный сайт киевского Динамо.

Ранее стало известно, с кем сыграет Динамо на сборах в Австрии.