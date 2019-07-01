Алиев: Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России

Бывший футболист считает, что в конфликте между странами виноват Петр Порошенко.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к переходу украинских футболистов в российские клубы.

“Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика - политикой, а семью кто кормить будет? Если Йозеф Сабо критикует Евгения Селезнева, Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца, то пусть сам обеспечивает их детей.

Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах. Почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим.

Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Петр Порошенко с его кошельком.

Сильно ли порезали игрокам зарплаты после Революции достоинства? Я могу только догадываться. Но Украину давно разворовали, поэтому уровень футбола и зарплат сильно упал. О чем говорить, если мы уголь покупаем в ЮАР. В стране есть два контингента людей: нищие и миллиардеры, а среднего класса почти нет.

Возможно, с приходом Владимира Зеленского что-то изменится - все-таки за него проголосовало 73% избирателей. Я знаю его лично - мы часто были гостями 95-го квартала и много общались. Верю, что такой порядочный человек и лидер даст импульс к выходу из кризиса, - сказал Алиев.

Напомним, ранее Иван Ордец заявил, что чемпионат России сильнее и зрелищнее УПЛ.