Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Алиев: Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России

Комментариев: 5
Бывший футболист считает, что в конфликте между странами виноват Петр Порошенко.
Александр Алиев
Александр Алиев
Getty Images

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к переходу украинских футболистов в российские клубы.

“Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика - политикой, а семью кто кормить будет? Если Йозеф Сабо критикует Евгения Селезнева, Ярослава Ракицкого и Ивана Ордеца, то пусть сам обеспечивает их детей.

Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах. Почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим.

Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Петр Порошенко с его кошельком.

Сильно ли порезали игрокам зарплаты после Революции достоинства? Я могу только догадываться.  Но Украину давно разворовали, поэтому уровень футбола и зарплат сильно упал. О чем говорить, если мы уголь покупаем в ЮАР. В стране есть два контингента людей: нищие и миллиардеры, а среднего класса почти нет.

Возможно, с приходом Владимира Зеленского что-то изменится - все-таки за него проголосовало 73% избирателей. Я знаю его лично - мы часто были гостями 95-го квартала и много общались. Верю, что такой порядочный человек и лидер даст импульс к выходу из кризиса, - сказал Алиев.

Напомним, ранее Иван Ордец заявил, что чемпионат России сильнее и зрелищнее УПЛ.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Алиев, вне игры, Петр Порошенко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: eurosport.ru

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
futbolprognoz    01.07.2019, 23:38
Оценка:  0
futbolprognoz
хватит бухать без мили
sem    01.07.2019, 22:57
Оценка:  0
sem
Вы своими коментариями оказываете его правоту ! Зомби безмозглые!
гость  (аноним)  01.07.2019, 22:52
Оценка:  +1
гость
Саша, говорят, ты из запоя вышел? Не забудь дверь закрыть, а то перегаром по всему сайту воняет!
I_gor2    01.07.2019, 22:33
Оценка:  +1
I_gor2
иди докури...тварына
гость  (аноним)  01.07.2019, 22:31
Оценка:  +1
гость
Русофашисто ни облика ни морали
Жеральд    01.07.2019, 22:28
Оценка:  +1
Жеральд
А 0курок не при делах,да,Саша?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь